أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 29-12-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن والبيض في مصر، اليوم الأربعاء، عند نفس معدلاتها السابقة،  حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة  23.5  جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 25 إلى 27 جنيها حسب المنطق.

وسجلت الدواجن البلدي بالمزرعة 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك ما بين 33 إلى 35 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 37 جنيها سعر الكيلو للمستهلك.

وتنتج مصر مايقارب من 1.4 مليار دجاجة سنويا تعطي نحو 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي.

يذكر أن  متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجنى نحو 14 كيلو في العام خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليهاالمواطنين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

 

 

 

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