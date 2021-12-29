أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 29- 12 - 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء  29- 12 - 2021، حيث بلغ متوسط أسعار مواد البناء كالتالي:

سعر طن حديد التسليح:
وتراوحت أسعار طن حديد التسليح تسليم  أرض المصنع بين - 14850 - 15000 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت: 
سجل سعر الأسمنت نحو 1080 - 1100 جنيه تسليم أرض المصنع، وللمستهلك في حدود 1050 - 1250 جنيها للطن، والأسمنت المخلوط تراوح بين 550 - 600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك بين 600 - 650 جنيها للطن، والأسمنت الأبيض ما بين 2350 و2450 جنيها.

سعر طن الجبس:
وتراوح سعر الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن سعر المصنع، وللمستهلك 600 - 700 جنيه للطن.

سعر متر الرمل:
بينما بلغ سعر متر الرمل نحو 60 - 100 جنيه.

سعر الطوب الأحمر:
سجل الطوب الأحمر سعر 750 - 950 جنيها للألف طوبة.

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. زلزال يشعر به سكان بعض المناطق في القاهرة الكبرى

الزراعة: الصعيد على رأس أولويات الدولة في خطتها للتنمية (فيديو)

"أمطار غزيرة تصل إلى السيول".. "الأرصاد" تحذر من التقلبات الجوية

إصابات كورونا تتجاوز الـ34 مليون حالة في الهند

"معلومات الوزراء": مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

"القوى العاملة" تعلن آخر موعد للتقدم للعمل بـ 16 مهنة في ليبيا

"اعتبرني ابنك".. حمو بيكا يطلب السماح من هاني شاكر

تعرف على مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ads