سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 78.60 دولار للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الثلاثاء بواقع 2.92 دولار؛ ليصل إلى 78.60 دولار، مقابل 75.68 دولار للبرميل بالجلسة السابقة، وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، تباينت أسعار النفط خلال جلسة اليوم الأربعاء، مع ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بانخفاضها، ومع متابعة آخر مستجدات جائحة "كورونا".

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس، هبوط مخزونات النفط 3.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر الجاري، فيما تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم بيانات المخزونات الرسمية.

وتلقت أسعار الخام دعمًا من تأخير كل من بريطانيا وفرنسا قرار تطبيق مزيد من القيود المتعلقة بالجائحة قبل نهاية العام، ولكن في الوقت نفسه أدى تراجع عدد الموظفين في سوق العمل نتيجة الجائحة إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال عطلة الكريسماس في الولايات المتحدة.

من جانبه، ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن إنتاج النفط قد يصل إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول مايو ويسجل 11.33 مليون برميل يوميًا.

على صعيد تداولات اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.2% لتصل إلى 79.11 دولار للبرميل.

في المقابل، استقرت اليوم عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير مسجلة 76.03 دولار للبرميل.