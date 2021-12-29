موجودات المركزي السعودي ترتفع إلى 1.89 تريليون ريال



كشف التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 1.85%، خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2021، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

وارتفعت موجودات المركزي السعودي خلال الشهر الماضي، إلى 1.893 تريليون ريال (504.81 مليارات دولار)، مقابل 1.859 تريليون ريال (495.6 مليارات دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت موجودات المركزي السعودي 2.19%، وذلك مقارنة بمستويات شهر أكتوبر / تشرين الأول 2021، والتي بلغت 1.853 تريليون ريال (494 مليار دولار).

وارتفع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج"، بنسبة 2.53%، إلى 1.135 تريليون ريال، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، مقابل 1.1 تريليون ريال بالشهر نفسه من عام 2020، ويمثل هذا البند نحو 60% من إجمالي موجودات المركز السعودي.

وصعد بند "موجودات أخرى"، نحو 10.3% بالشهر الماضي إلى 139.79 مليار ريال مقارنة بـ126.76 مليار ريال خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام السابق.

وفي المقابل، تراجع بند "ودائع لدى البنوك بالخارج"، إلى 324.05 مليار ريال، مقابل 338.97 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة تراجع 4..4%.