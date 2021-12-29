تفاصيل زلزال اليوم الذي شعر به سكان القاهرة الكبرى

زلزال اليوم، أعلنت محطات الشبكة القومية للزلازل، تسجيل هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية.

زلزال اليوم

وأشارت المحطات إلى أن زلزال اليوم حدث فى تمام الساعة 7:15 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى، وكانت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر، وضرب أول أمس الإثنين السواحل المطلة بين جزيرتى كاسوس وكريت اليونانيتين، بعد أقل من أربع ساعات على وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة.

زلزال اليوم مطلوب على جوجل

ووقعت الهزة على بعد 25 كيلومترًا شمال غرب مركز الزلزال الأول وعلى عمق 6.3 كيلومتر، وتبع ذلك هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة بعد دقيقتين ليتصدر زلزال اليوم البحث.

تفاصيل تريند زلزال اليوم

وبحث الكثيرون عن تفاصيل زلزال اليوم الذي قال عنه ميشاليس إروتوكريتوس، عمدة جزيرة كاسوس الصغيرة، والأقرب إلى مركز الزلزال، إنه لم تتضرر أي مبان في أي من الزلزالين كما لم ترد أي انباء عن وقوع إصابات بين المواطنين.

معلومات عن زلزال اليوم

يذكر أن مركز رصد الزلازل الأوروبى-المتوسطى (EMSC)، قال إن زلزالا قوته 6 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية الأحد الماضي لافتا أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.