عاجل.. استقالة مراجع حسابات شركة السويدي اليكتريك

الاستقالة تمت قبل ايام من مراجعة القوائم المالية للشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021

كشفت شركة السويدي إليكتريك،اليوم الأربعاء، أن مراجع الحسابات لديها استقال قبل أيام من تقديم الشركة قوائمها المالية عن العام المالي 2021.

وقالت "السويدي "في بيان للبورصة، إن مجلس إدارتها قبل اعتذار حاتم عبد المنعم منتصر مراقب الحسابات الشركة عن مراجعة القوائم المالية عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021.

ولم توضح الشركة أي تفاصيل عن الأسباب التي دفعت مراقب الحسابات للاستقالة، أو أحتمال تأثير هذا على تاخر ارسالها قوائمها المالية في المواعيد المحددة للبورصة.

وتلزم هيئة الرقابة المالية وفقا لاحكام قانون قواعد القيد والشطب رقم 11 لسنة 2014، الشركات المدرجة بالبورصة اعتماد القوائم المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية، وفي حالة استمرار عدم ارسالها بعد تجاوز تلك المهلة يتم وقف التعامل على السهم، وتوقيع عقوبات مالية على الشركة تصل إلى ملايين الجنيهات.

وأشارت “السويدي”، إلى أنها قامت بتعيين مراقب حسابات جديد محمد طارق بمؤسسة " KPMG" حازم حسن ؛ لمراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2021، مشيرة إلى أنه سوف يحصل على نفس أتعاب المحاسب السابق