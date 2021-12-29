معلومات لا تفوتك عن الراحلة الإعلامية عزة الإتربي

تصدرت الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي اليوم الأربعاء، الموافق الـ29 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما رحلت عن عالمنا يوم أمس الثلاثاء.

رحيل عزة الإتربي

ورحلت عزة الإتربي عن عالمنا يوم أمس الثلاثاء، عن ناهز الـ74 عاما بعدما قدمت للإعلام المصري والعربي تاريخا كبيرا وقضت مسيرة طويلة في مجالها الإعلامي لتكون إحدى رواده على مدار سنوات.

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها وقرائها الكرام أبرز المعلومات عن الراحلة عزة الإتربي التي رحلت عن عالمنا أس في السطور التالية:

نشأة وميلاد عزة الإتربي

ولدت الراحلة عزة الإتربي في فبراير من عام 1947 في محافظة المنصورة، قبل أن تنتقل إلى الدقي رفقة عائلتها وتلتحق بمدرسة الأورمان وبعدها كلية الآداب قسم اجتماع.

التحاق عزة الإتربي بالتلفزيون

التحقت عزة الإتربي بالتليفزيون المصري عام 1968 عن طريق القوى العاملة، حيث تم تعيينها بإدارة التخطيط والمتابعة وعملت كمذيعة ربط في بداية حياتها الهنية قبل أن تنطلق انطلاقتها الكبيرة.

عزة الإتربي وحب الجماهير

ارتبط اسم الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي في أذهان المشاهدين بالبساطة حيث عرف عنها ثقافتها الكبير والرقي في التعامل مع الجميع ما جعلها محبوبة من أصدقائها وضيوفها ومحبيها.

برامج قدمتها عزة الإتربي

قدمت الراحلة عزة الإتربي العديد من البرامج على رأسها وادي النيل ونادي رجال الأعمال، وتدرجت في المناصب وعملت كمديرة لإدارة مذيعات الربط ثم مدير عام لإدارة المنوعات ثم نائبة لرئيس القناة الثانية ثم رئيسة للقناة الثانية.

انطلاقة عزة الإتربي الحقيقية

بدأت عزة الإتربي حياتها الإعلامية بتقديم برنامج "مرحبا" الذي كان في عام 1985 بعد عودتها من السفر، وعملت لفترة طوبلة مذيعة ربط، ورفضت حينها أن تضع نفسها معهن في الجداول فبدأت بعمل برامج.

عزة الإتربي وتحول كبير

وقدمت عزة الإتربي برناج "مرحبا" بالتجول في مصر ومعها المخرج الراحل حسن الرزاز ومدير التصوير جميل شعبان، ثم تم التصوير في سيناء وشرم الشيخ وغيرهم من المدن.

برنامج عزة الإتربي مرحبا

استمر برناج "مرحبا" الذي قدمته الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي نحو 4 سنوات، في نجاح كبير ثم عملت كأول رئيس قناة في القناة الثانية وعملت معها هي شيرويت شافعي.

البرامج المهمة للراحلة عزة الإتربي

وقدمت عزة الإتربي العديد من البرامج المهمة التي لاقت نجاحا كبيرا مثل "سهرة على الهواء" الذي تمت إذاعته على القناه الثانية كانت مجموعة العمل فيه مكونة من فريقين، الأول يضم ماجدة عاصم وأنور كمال، والثاني يضم فاطمة الكسباني وفاطمة فؤاد ومنى عبد الوهاب.

عزة الإتربي تقدم "سهرة على الهواء"

واستمرت الراحلة عزة الإتربي في تقديم برناجها "سهرة على الهواء" لسنوات حيث تم تقديمه وتصويره في الاستديو أو خارج للتسجيل في أماكن أخرى، ثم قدمت سهرة السبت، برنامج نادي رجال الأعمال، وبرنامج ذكريات وحكايات.

تشييع جثمان عزة الإتربي

ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحلة الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي ظهر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، على أن يتم دفنها بمقابر العائلة بعد مراثم الجنازة.