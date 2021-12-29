معين الشعباني يوافق على رحيل ثنائي المصري

الفجر الرياضي
معين الشعباني
معين الشعباني
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أبلغ التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي إدارة النادي بموقفه النهائي بخصوص رحيل الثنائي إسلام جمال وعلاء عطا عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وذكرت تقارير صحفية أن معين الشعباني قدم تقريرا إلى إدارة النادي شمل الموافقة على رحيل كل من إسلام جمال، وعلاء عطا، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد خروجهم من حسابات المدير الفني.


وكان المصري تعاقد مع إسلام جمال مطلع الموسم الحالي، قادمًا من طلائع الجيش، ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 13 نقطة.


وخاض الفريق 8 مباريات حتى الآن، نجح خلالها في الفوز 3 مرات، وتعادل في 4، بينما خسر في مباراة واحدة.
 

معين الشعباني المصري إسلام جمال علاء عطا المصري البورسعيدي
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