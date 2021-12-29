داليا البحيري تتصدر "ترند" جوجل بعد صابتها وأسرتها بكورونا

داليا البحيري، أصيب العديد من نجوم الفن والمشاهير بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ ظهور الجائحة، التي راح ضحيتها الملايين حول العالم، ومنهم مشاهير.

داليا البحيري

وتصدرت الفنانة داليا البحيري اليوم الأربعاء، الموافق الـ29 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلان خبر إصابتها وأفراد أسرتها بكورونا.

إصابة داليا البحيري بكورونا

وأعلن زوج الفنانة داليا البحيري حسن سامي خبر إصابته وزوجته وأبنائه بفيروس كورونا في منشور له على حسابه الرسمي عبر "فيسبوك"، موضحا تفاصيل الإصابة.

إصابة زوج داليا البحيري وأبنائه

وقال زوج الفنانة داليا البحيري في منشوره: "قدّر الله وما شاء فعل، أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها أدهم إيجابي كورونا، وجاري اختبار باقي الفريق".

العاء للفنانة داليا البحيري

وطالب زوج الفنانة داليا البحيري من أصدقائهم ومحبيهم الدعاء لهم بالشفاء من الإصابة التي ألمت بهم، حيث تعتبر تلك الإصابة هي الثانية لزوج داليا البحيري.

إصابة داليا البحيري وزوجها وأبنائها بكورونا

وأصيب زوج الفنانة داليا البحيري للمرة الأولى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لأول مرة في شهر يونيو 2020، قبل أن يصاب مرة أخرى هو وكل أفراد عائلته.

آخر أعمال داليا البحيري

يُذكر أن آخر النجمة داليا البحيري تصور حاليا أحداث الجزء الخامس من مسلسها الكوميدي "يوميات زوجة مفروسة أوي"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022، ويشاركها بطولته خالد سرحان وشريف باهر وشيماء سيف.