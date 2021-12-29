جدول مباريات المصري في دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية

الفجر الرياضي
المصري
المصري
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أسفرت قرعة الكونفيدرالية، التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي "كاف" ظهر أمس الثلاثاء، عن وقوع النادي المصري في المجموعة الثالثة، خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2021-2022.


وضمت المجموعة الثالثة كلا من أوتوهو (الكونغو) والقطن (الكاميرون) - ومازيمبي (الكونغو الديمقراطية).

 

وجاءت ترتيب مباريات المصري في دور المجموعات كالتالي..
الجولة الأولى: القطن الكاميروني ضد المصري (11 أو 12 فبراير).
الجولة الثانية: المصري ضد مازيمبي (18 أو 19 فبراير).
الجولة الثالثة: أوتوهو الكونغولي ضد المصري (25 أو 26 فبراير).
الجولة الرابعة: المصري ضد أوتوهو الكونغولي (11 أو 12 مارس).
الجولة الخامسة: المصري ضد القطن الكاميروني (18 أو 19 مارس).
الجولة السادسة: مازيمبي ضد المصري (1 أو 2 أبريل).
 

ترتيب مباريات المصري مباريات المصري الكونفيدرالية أوتوهو مازيمبي
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