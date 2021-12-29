جدول مباريات المصري في دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية

أسفرت قرعة الكونفيدرالية، التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي "كاف" ظهر أمس الثلاثاء، عن وقوع النادي المصري في المجموعة الثالثة، خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2021-2022.



وضمت المجموعة الثالثة كلا من أوتوهو (الكونغو) والقطن (الكاميرون) - ومازيمبي (الكونغو الديمقراطية).

وجاءت ترتيب مباريات المصري في دور المجموعات كالتالي..

الجولة الأولى: القطن الكاميروني ضد المصري (11 أو 12 فبراير).

الجولة الثانية: المصري ضد مازيمبي (18 أو 19 فبراير).

الجولة الثالثة: أوتوهو الكونغولي ضد المصري (25 أو 26 فبراير).

الجولة الرابعة: المصري ضد أوتوهو الكونغولي (11 أو 12 مارس).

الجولة الخامسة: المصري ضد القطن الكاميروني (18 أو 19 مارس).

الجولة السادسة: مازيمبي ضد المصري (1 أو 2 أبريل).

