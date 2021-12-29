سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء 29-12-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تباين سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء 29-12-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.67 جنيه للشراء، و17.85 للبيع، مقابل سعره الخميس كان مسجلا 17.65 جنيه للشراء، و17.85 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.68 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.71 جنيه للشراء، و17.83 جنيه للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.71 جنيه للشراء.

17.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
17.65 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
17.68 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
17.68 جنيه للشراء.

17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
17.70 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
17.70 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
17.72 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

 

 

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