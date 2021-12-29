حصاد 2021.. 2778 مصنعا جديدا باستثمارات 17.9 مليار جنيه



أعلنت وزارة التجارة والصناعة التنمية الصناعية، منح 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، وبلغ عدد المصانع الحاصلة على سجل صناعى وبدأت الانتاج الفعلى خلال عام 2021 نحو 2778 مصنعا في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 17 مليار و993 مليون جنيه وتوفر 181 ألف و452 فرصة عمل جديدة في 27 محافظة، وفيما يلي أهم المعلومات عن حصاد الصناعة الوطنية 2021:

• افتتاح عدد 5 مجمعات صناعية (الأقصر-بنى سويف-المنيا- البحر الأحمر- قنا) بإجمالي 1178 وحدة تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية.

• جارى اتخاذ إجراءات طرح 5 مجمعات بمحافظات (أسيوط- أسوان – الفيوم- قنا) بواقع مجمع فى كل محافظة ومجمعين فى محافظة الفيوم بإجمالي وحدات 1692 وحدة، تعمل فى مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والدوائية والجلود والمفروشات والملابس الجاهزة.

• تقديم مزايا وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية: تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية وتخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه إلى 500 جنيه الغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيهن تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيه، إلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه.

وتوسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك بالاضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100% من قيمة الوحدة، منح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية، تخفيض القيمة الايجارية لتتراوح بين 15،5 و27 جنيه للمتر بدلًا من 20-31 جنيه للمتر، مد فترة الايجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات، اتاحة فرصة الحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.