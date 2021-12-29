"نيكي" يتراجع عن أعلى مستوياته منذ شهر





تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم عن أعلى مستوياته منذ شهر، والذي سجله في الجلسة السابقة، بعد أن حذت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية حذو نظيراتها الأمريكية هبوطا.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 0.56 في المائة مسجلا 28906.88 نقطة عند الإغلاق. وكان المؤشر قد ارتفع خلال تعاملات أمس الثلاثاء إلى 29121.01 نقطة، وهو مستوى لم يشهده منذ 26 نوفمبر. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.30 في المائة.

وبحسب "رويترز"، كانت أسهم شركات الرقائق من بين الأسوأ أداء، فتراجع سهم طوكيو إلكترون 0.97 في المائة، كما انخفض سهم تريند مايكرو 2.99 في المائة وهبط سهم أدفانتست 1.63 في المائة.

وفي الليلة الماضية، انخفض مؤشر ناسداك الذي تقوده أسهم شركات التكنولوجيا 0.48 في المائة مع توقف قوة دفع رفعت الأسهم الأمريكية على مدى أربع جلسات.