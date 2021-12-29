مؤشر “ستاندرد آند بورز” يرتفع إلى مستوى قياسي







سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأمريكية مستوى قياسيا مرتفعا عند الافتتاح أمس، معززا مكاسبه التي سجلها على مدار الجلسات الأربع السابقة، وسط أحجام تداول ضعيفة مع تجاهل المستثمرين تعطلات السفر وإغلاقات للمتاجر بسبب انتشار المتحور أوميكرون.



وبحسب "رويترز"، بدأ المؤشر القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.09 في المائة إلى 4795.49 نقطة.



وارتفع مؤشر داو جوز الصناعي 0.61 نقطة إلى 36302.99 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 23.94 نقطة، أو 0.15 في المائة، إلى 15895.20 نقطة.



من جهة أخرى، صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أسابيع أمس، بعد أن عززها تحقيق مكاسب قياسية في وول ستريت، وذلك على الرغم من استمرار المخاوف المرتبطة بالمتحور أوميكرون مع تشديد فرنسا قيود المكافحة، في حين زادت الإصابات في إسبانيا وبريطانيا. وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.6 في المائة بعد صعود بالنسبة نفسها في الجلسة السابقة، ليسجل أعلى ارتفاع في أكثر من شهر.



وظلت شهية المخاطرة قوية قرب نهاية العام حسبما ذكر محللون، على الرغم من تهديد المتحور أوميكرون بعرقلة الاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل تباطؤ النمو وأزمات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار. وتصدرت أسهم القطاعات الدفاعية مثل: الرعاية الصحية والشركات الصناعية المكاسب، في حين صعدت كافة القطاعات تقريبا.

وقالت شركة كلارينت السويسرية لصناعة الكيماويات المتخصصة: إنها ستشتري أصولا من منافستها الألمانية "باسف" في أمريكا الشمالية في صفقة قيمتها 60 مليون دولار ستساعد على نمو نشاطها المستدام. وارتفع سهم "باسف" 1 في المائة، في حين زاد سهم "كلارينت" 0.6 في المائة. كما ارتفع سهم "تليكوم إيطاليا" 0.6 في المائة، بعدما أعلنت وزارة إيطالية أنها ستستخدم اقتراحا قدمه كونسورتيوم يشمل الشركة كخطة في عطاء الحوسبة الذي ستطلقه في الأسابيع الأولى من 2022.



وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوياته خلال شهر أمس، مدفوعا بأسهم شركات التكنولوجيا، بعد أن دعمت بيانات قوية عن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأسهم الأمريكية.



وما دعم الإقبال على المخاطر كذلك، صدور بيانات أظهرت ارتفاع إنتاج المصانع اليابانية في تشرين الثاني (نوفمبر) مع تحسن إنتاج قطاع السيارات بعد انتعاش توريدات قطع الغيار على مستوى العالم.



وأغلق مؤشر نيكاي القياسي على ارتفاع 1.37 في المائة مسجلا 29069.16 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ 25 تشرين الثاني (نوفمبر)، في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.37 في المائة إلى 2005.02 نقطة.



وقادت أسهم التكنولوجيا الارتفاعات، فصعد سهم "طوكيو إلكترون" لصناعة الرقائق 1.81 في المائة، و"دايكن إندستريز" لصناعة مكيفات الهواء 2.7 في المائة.

وقادت "سوني" الارتفاعات على مؤشر توبكس، إذ صعد سهمها 2.3 في المائة.