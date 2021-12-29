نوة جديدة تضرب محافظات مصر غدا.. الأرصاد تكشف كواليس وتفاصيل حالة الطقس

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الخميس، حيث كشفت عن تفاصيل وكواليس حالة الطقس ودرجات الحرارة في البيان التالي.

ووفقا لبيان الأرصاد، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، بداية حالة عدم استقرار، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وقالت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



نوة جددة تضرب البلاد غدا

وحذرت الأرصاد الجوية من هبوب رياح تشهدها مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية غدا

كما حذرت من اضطراب بالملاحة البحرية في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر.



أمطار رعدية ومتوسطة

ويسود البلاد أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف على فترات متقطعة.



درجات الحرارة غدا الخميس

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.