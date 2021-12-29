سوق العملات المشفرة يفقد 260 مليار دولار في يومين



واصلت عملة البيتكوين الرقمية المشفرة تراجعها لليوم الثاني على التوالي لتسجل أكبر تراجع شهري لها منذ مايو الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البيتكوين تراجعت في تعاملات ظهيرة اليوم في سنغافورة إلى 48 ألف دولار للوحدة الواحدة بعد تراجعها أمس بنسبة 7 في المائة تقريبا. وفقد سوق العملات الرقمية المشفرة نحو 260 مليار دولار تقريبا من قيمتها خلال يومين حسب موقع كوين جيكو المعني بمتابعة سوق العملات الرقمية.

وأضافت بلومبرج أن الطلب على العملات الرقمية باعتبارها الأكثر مضاربة بين الأدوات الاستثمارية ضعف، مع اقتراب عام 2021 من نهايته، في إطار اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى سحب إجراءات التحفيز الاستثنائية والتي ساعدت في ارتفاع مجموعة متنوعة من الأصول خلال العام.

من ناحيتها قالت كاتي ستوكتون مؤسس والمدير المشارك لشركة فيرليد ستراتيجيس المستقلة للأبحاث والتي تركز على التحاليل الفنية إن المستوى التالي لسعر البيتكوين سيكون 44.2 ألف دولار للوحدة الواحدة.

في الوقت نفسه فإن تراجع اليوم للعملة الرقمية الأشهر والأقوى في العالم قلص ارتفاعها منذ بداية العام الحالي إلى نحو 65 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي، لكنها مازالت الأصل الاستثماري الأعلى ربحية مقارنة بالأصول الأخرى مثل الأوراق المالية والسلع في الأسواق العالمية.

كما يتوقع المحللون عودة البيتكوين إلى الارتفاع في وقت ما لتصل إلى مستواها القياسي السابق الذي سجلته في الشهر الماضي وقدره 69 ألف دولار للوحدة.