توقعات بتجاوز التضخم في تركيا مستوى 30% في ديسمبر





أظهر استطلاع أجرته رويترز أن‭ ‬معدل التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يتجاوز مستوى 30 بالمئة في ديسمبر للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.

وفي الاستطلاع الذي شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6 في المائة وهو الأعلى منذ مايو 2003. وتراوحت التوقعات من 26.4 في المائة إلى 37.3 في المائة.



وبلغ التضخم نحو 20 في المائة في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر تحت ضغط من الرئيس رجب طيب اردوغان، حسب "رويترز".



ووفقا لمتوسط التوقعات فإن الزيادة في الأسعار على أساس شهري من المتوقع أن تبلغ تسعة بالمئة. وتراوحت التقديرات من 5.5 في المائة إلى 14.6 في المائة.



ويقول البنك المركزي إن عوامل مؤقتة تدفع الأسعار للارتفاع ويتوقع أن يسير التضخم في مسار متقلب في الأجل القصير.