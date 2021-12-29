المدفعية الإسرائيلية تقصف مواقع لحركة حماس في غزة

قصفت المدفعية الإسرائيلية، منذ قليل، مواقع لحركة حماس في غزة، وفقًا لوسائل إعلامية.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بإصابة إسرائيلي قرب الجدار الحدودي بعد إطلاق نار من قطاع غزة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، أكثر من 1500 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد على الحدود مع قطاع غزة يوم الاثنين الماضي.

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.