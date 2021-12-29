هنا الزاهد تشارك جمهورها فيديو طريف.. اعرف ماذا قالت

تصدرت الفنانة الشابة هنا الزاهد اليوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ظهورها في فيديو أثار اهتمام الجماهير المحبة لها.

هنا الزاهد

وشاركت هنا الزاهد فيديو طريف عبر خاصية القصص القصيرة من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام" تحدثت فيه مع متابعيها عن المشروبات الساخنة التي تفضلها.

فيديو هنا الزاهد

وقالت النجمة هنا الزاهد خلال الفيديو إنها تستغرب بشأن حب الناس للمشروبات الساخنة، مؤكدة عدم حبها لشربها وأنها لم تشرب القهوة متعجبة بشدة ممن يشربون شاي بلبن صباحا.

هنا الزاهد والمشروبات الساخنة

وأشارت هنا الزاهد خلال الفيديو الذي شاركت جمهورها بها على "إنستجرام" إلى أنها أحبت مؤخرا "اللاتيه"، مضيفةً: "مؤخرا حبيت حاجة اسمها لاتيه..بالنسبة لي اختراع تعالوا نشوف بيتعمل إزاي".

آخر مسلسلات هنا الزاهد

وانتهت هنا الزاهد من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل "أنا وهى"، الذي تشارك فيه النجم أحمد حاتم، والفنان الكبير أشرف عبد الباقى، وعارفة عبد الرسول، وميرهان حسين.

عرض مسلسل هنا الزاهد

ومن القرر أن يتم عرض آخر أعمال هنا الزاهد الدرامية بعنوان "أنا وهي" خلال أيام قليلة عبر قناة cbc، حيث تشارك بطولته أحمد حاتم وينتمى المسلسل لنوعية الدراما المكونة من 15 حلقة.

برومو مسلسل هنا الزاهد وأحمد حاتم

وعرض برومو مسلسل "أنا وهي" للفنانة هنا الزاهد وأحمد حاتم ومعهم أشرف عبدالباقي والذي وضح منه معاناة الاثنين من مشاكل نفسية، حيث إن هنا تعانى من عقدة نفسية وضد الرجال، بينما يعاني أحمد حاتم من الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.