حصاد 2021..الانتهاء من تنفيذ 1752 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بدمياط الجديدة

الانتهاء من تنفيذ 1056 وحدة سكنية بمشروع " JANNA"..وجار تنفيذ 2088 وحدة سكنية أخرى ونسبة الإنجاز 80%



خطة العام المالي (2021م / 2022م) بمدينة دمياط الجديدة تقدر بحوالى 500 مليون جنيه و30 شركة تعمل فى مختلف المجالات بالمدينة وتوفر 8 آلاف فرصة



استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة دمياط الجديدة خلال العام 2021، لافتًا إلى أن مدينة دمياط الجديدة هي إحدى مدن الجيل الأول التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة دمياط.



وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع الإسكان بمدينة دمياط الجديدة شهد خلال العام 2021 الانتهاء من تنفيذ 1752 وحدة سكنية بمساحة ( 115م2 ) للوحدة بإجمالي 73 عمارة بمحور الإسكان المتوسط نموذج " سكن مصر " بالمجاورة 33 بالحى السادس، وتم تسليم 160 وحدة سكنية للمواطنين وجارٍ استكمال تسليم الوحدات طبقًا للجدول الزمني للتسليم، مشيرًا إلى أنه جارٍ أيضًا تنفيذ 45 عمارة بالمشروع " سكن مصر " بمنطقة جنوب الحى الأول والرابع بإجمالي وحدات 1080 وحدة سكنية وبلغ متوسط نسبة التنفيذ 90%.



وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه تم أيضًا الانتهاء من تنفيذ 44 عمارة تضم نحو (1056) وحدة سكنية بمشروع " JANNA"، وتم تسليم 37 وحدة سكنية وجارٍ استكمال تسليم الوحدات طبقًا للجدول الزمني للتسليم، مضيفًا أنه جارٍ تنفيذ 87 عمارة أخرى بالمشروع بالمجاورتين ( 33 - 34 ) بالحى السادس بإجمالي وحدات 2088 وحدة سكنية حيث بلغ متوسط نسبة الإنجاز 80%.



ونوه وزير الإسكان، عن أن خطة العام المالي (2021م / 2022م) بمدينة دمياط الجديدة تقدر بحوالى 500 مليون جنيه، حيث تعمل أكثر من 30 شركة فى مختلف المجالات بالمدينة وتوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



من جانبه أوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه فى مجال الطرق بدمياط الجديدة: تم الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية بالحى الثالث، واستكمال رفع كفاءة طرق الحى الأول، وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمشَّايات بالمرحلة الأولى بمنطقة الشاليهات بتكلفة حوالى 100 مليون جنيه، حيث شملت الأعمال تطوير وتوسعة بعض الطرق وأعمال الأرصفة وطبقات الأسفلت وأعمال الإنارة والعلامات الاسترشادية، وغير ذلك.



وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مداخل المدينة طريق امتداد ( أ/2 ) بطول حوالى 800 متر، حيث شملت الأعمال تنفيذ بوابة ونافورة وتدبيش جوانب الطريق وتنفيذ 3 برابخ أسفل الطريق لوجود مجارٍ مائية وأعمال زراعة وشبكة رى الجزيرة الوسطى وأعمال رصف الطريق بكامل طبقاته وإنارته، كما تم رفع كفاءة الجزيرة الوسطى للطريق رقم 1 من ميناء دمياط حتى مدخل المدينة الشرقى، والذي شمل تنفيذ أعمال الأرصفة وتشجير وزراعة الجزر الوسطى وترميم الطريق بتكلفة حوالى 11 مليون جنيه، كما تم استكمال تنفيذ الطرق الداخلية للحى الخامس بتكلفة حوالى 41 مليون جنيه.



وفى مجال المرافق، أوضح المهندس علاء منيع، أنه تم تنفيذ أعمال المرافق الرئيسية وتشمل ( مياه – صرف – طرق ) لمنطقة امتداد القرى السياحية شرق ولقطع أراضى بيت الوطن بمنطقة القرى السـياحية غرب، حيث شملت الأعمال تنفيذ شبكات طرق ومياه ورى وصرف صحى ومحطات رفع وخطوط طرد بتكلفة نحو 64 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة 5 محطات رفع للصرف الصحى بالمدينة بالمناطق ( الحي الثالث – الحي الخامس – شرق الحي الأول – المجاورة 30 بالحي السادس) بتكلفة بلغت نحو 3.5 مليون جنيه.



وقال رئيس جهاز دمياط الجديدة: فى مجال الخدمات، تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة النيل الدولية بالمجاورة 30 بالحى السادس على مساحة 17 ألف م2 بتكلفة إجمالية 104 ملايين جنيه وتم التشغيل، كما تم تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسى بمشروع جنة، بالمجاورة 33 بالحى السادس بتكلفة 15 مليون جنيه وتم التشغيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ موقفين إقليميين بشرق وغرب المدينة بتكلفة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه وتم تشغيلهما حاليًا.

وأشار المهندس علاء منيع، إلى أنه في مجال الزراعة: تم زراعة مساحة نحو 50 ألف م2 بالأحياء ( الأول – الثانى – الثالث – الرابع – الخامس )، وصيانة ورفع كفاءة أكثر من 400 ألف م2، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الكهرباء وتنسيق الموقع والسور والبوابات لـ 44 عمارة بمشروع "JANNA" بالمجاورة 33 بالحى السادس، وجارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء لمنطقة بيت الوطن غرب جامعة حورس، وعمارات سكن مصر 73 عمارة بالمجاورة 33 بالحى السادس، و59 عمارة بمشروع جنة للإسكان الفاخر، والمجاورة 32 بالحى السادس لقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزًا، بتكلفة حوالى 242 مليون جنيه.

