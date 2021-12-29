موانيء البحر الأحمر تتداول 419 شاحنة و2278 طن بضائع





شهدت موانيء البحر الأحمر، تداول 2278 طن بضائع عامة ومتنوعة و419 شاحنة و80 سيارة ملاكي. وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر - في بيان اليوم الأربعاء - أن حركة الصادرات شملت 518 طن بضائع عامة و115 شاحنة و6 سيارات ملاكي، فيما شملت حركة الواردات 1760 طن بضائع عامة و304 شاحنات و74 سيارة ملاكي، ويتواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ.

وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "أمل" بحمولة 94 شاحنة و4 سيارات ملاكي والسفينة "الحرية" بحمولة 78 شاحنة و58 سيارة ملاكي والسفينة "دليلة" بحمولة 95 شاحنة و16 سيارات ملاكي، ومغادرة السفينة "أمل" بحمولة 60 شاحنة، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "سيناء" و"عمان" و71 شاحنة بحمولة 1760 طن و21 شاحنة بحمولة 518 طن وسيارتين ملاكي وغادرته السفينة "سيناء".