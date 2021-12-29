تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في تداولات ضعيفة مع ارتفاع الدولار واستقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد انخفاضها في وقت سابق من الجلسة، لكن الأسعار ظلت فوق المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأونصة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1802.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1803 دولارات.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات وتؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 23.11 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.8 في المئة إلى 968.50 دولار.

ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1983.68 دولار للأوقية.

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