ارتفاع صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان بنسبة 17.4%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان في نوفمبر الماضي، بنسبة 17.4% عن العام السابق إلى 7.35 مليون برميل أو 245 ألف برميل يوميا للتوسع الشهري الثالث على التوالي.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية - في تقرير أولي، نقلته عنها وكالة الأنباء الكويتية - إن الكويت كثالث أكبر مزود نفط لليابان قدمت 8.7% من إجمالي وارداتها من الخام.

وارتفع إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في نوفمبر الماضي بنسبة 21.8% على أساس سنوي إلى 2.81 مليون برميل يوميا بزيادة للشهر الرابع على التوالي، وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط 91.7% من الإجمالي بانخفاض 1.3 نقطة مئوية عن العام السابق.

وظلت المملكة العربية السعودية، المورد الأول للنفط لليابان، حيث زادت الواردات من المملكة بنسبة 7.7% عن العام السابق إلى 1.08 مليون برميل يوميا تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 1.06 مليون برميل يوميا بزيادة 67.7%.

 

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