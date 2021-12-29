جيدكو الأردنية وتنمية المشروعات المصرية تعقد أولى اجتماعاتها

عقدت اللجنة الفنية المنبثقة عن مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، أولى اجتماعاتها عبر منصة "زووم".



وبحسب بيان لـ "جيدكو" اليوم الأربعاء، جرى خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل المقترحة من المؤسسة الأردنية لتنفيذ مجالات التعاون الواردة في المذكرة التي وقعت الشهر الماضي بالقاهرة.



وركز الاجتماع على خطة العمل للعام المقبل، والتي تشمل إمكانية تنفيذ عدة نشاطات لفرق عمل تمثل جهات مختلفة من البلدين؛ لتساهم في تعزيز التعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال تشريع يُعرّف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويوفر لها حوافز تساهم في زيادة التشغيل والنمو.