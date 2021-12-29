طبيب: هذه شروط إعادة جراحات السمنة واستخدام الدباسة الذكية

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن إعادة جراحة السمنة يتطلب العديد من المتطلبات الأخرى مثل تحديد نوع العملية الجديدة، وتحديد سبب فشل العملية الأولى، أو تغير النمط الغذائي للإنسان مثل التحول نحو تناول الوجبات السريعة والسكريات والنشويات.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الطبيب من خلال خبرته عليه أن يُحدد العملية المثالية لمريض السمنة، وهذا الأمر يكون من خلال الجلوس مع المريض، وسؤاله حول نمطه الغذائي، وهل يميل إلى تناول الحلويات والشكولاتة وخلافه؟.

ولفت إلى أن جراح السمنة من الضروري أن يمتلك خبرة كبيرة، لا تتمثل في إجراء العملية فقط، ولكن عليه أن يكون جاهزًا لأي طارئ عند إجراء العملية، معقبًا: "مش لازم الدنيا تبقى سهلة أثناء جراحة العملية، فأحيانا نجد التصاقات عنيفة تخفي الكبد والحجاب الحاجز بشكل مفاجئ".

وأشار إلى أن الأدوات المستخدمة في جراحات السمنة المعاداة ليست الأدوات المستخدمة في الجراحة الأولى، لأن سمك المعدة مختلف، والأدوات القديمة لن تستطيع غلق الجزء المسكي من المعدة، مما قد يؤدي إلى حدوث التسريب لا قدر الله، مؤكدًا على ضرورة لاستخدام الدباسة الذكية في جراحات السمنة المعادة، لأن هذه الدباسة لها قدرة على قياس سمك المعدة، وبالتالي التدبيس بشكل صحيح.

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