ننشر قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021

منوعات
بوابة الفجر
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 تصدرت قائمة منتخب مصر مؤشرات محرك بحث جوجل اليوم الأربعاء الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، بعدما أعلن كارلوس كيروش عن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة.

 

قائمة منتخب مصر

استقر كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير ٢٠٢٢ المقبل.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير، ويقع منتخب مصر في مجموعة تضم كلا من نيجيريا وغينيا والسودان.

وتتكون قائمة منتخب مصر من 25 لاعبًا جاءت على النحو التالي:

  • حراس المرمى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي - محمود جاد.
  • خط الدفاع: أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - محمود علاء.
  • خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبدالله السعيد - محمد النني - أحمد سيد زيزو - مهند لاشين.
  • خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - رمضان صبحي.
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