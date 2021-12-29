ننشر قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021

تصدرت قائمة منتخب مصر مؤشرات محرك بحث جوجل اليوم الأربعاء الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، بعدما أعلن كارلوس كيروش عن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة.

قائمة منتخب مصر

استقر كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير ٢٠٢٢ المقبل.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير، ويقع منتخب مصر في مجموعة تضم كلا من نيجيريا وغينيا والسودان.

وتتكون قائمة منتخب مصر من 25 لاعبًا جاءت على النحو التالي: