الأردن: نعمل على تطوير قطاع الكهرباء لتحسين الخدمة ورفع كفاءته

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، إن العمل جار على تطوير قطاع الكهرباء لرفع كفاءته والارتقاء بأدائه وتحسين الخدمة المقدمة.



جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الخرابشة، اليوم الاربعاء، بمدراء شركات توزيع الكهرباء في المملكة (الكهرباء الأردنية وتغطي محافظات وسط المملكة، وشركة كهرباء محافظة اربد وتغطي محافظات الشمال، وشركة توزيع الكهرباء وتغطي محافظات الجنوب وشرق المملكة ومناطق الاغوار).



واكد الوزير، ضرورة ان تعمل شركات توزيع الكهرباء على رفع كفاءة النظام الكهربائي وتقليل الفاقد الكهربائي بما ينعكس على الاداء المقدم بشكلٍ إيجابي ويقلل الكلف.



وأشار إلى أهمية الطاقة المتجددة كمصدر محلي للطاقة يعزز مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي، مؤكدا أهمية مواكبة المستجدات والتطورات التكنولوجية لتحقيق اقصى استفادة من الطاقة المتجددة.



وبين أهمية الدور المناط بشركات توزيع الكهرباء في دعم استقرار النظام الكهربائي والحفاظ على ديمومته وإيصال الخدمة لمختلف مناطق المملكة، مبديا استعداد الوزارة لبحث مختلف التحديات والتعامل معها بما يحسن الخدمة ويطور أداء النظام الكهربائي.

وقال إن دراسة تجري حاليا لاعتماد أسلوب الدفع المسبق لفواتير كهرباء بعض المؤسسات الرسمية الامر الذي من شأنه تقليل نسبة الذمم المتراكمة على هذه المؤسسات.



من جهته، عرض مدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله، التحديات التي تواجه عمل الشركات، مبينا ان شركات التوزيع تعاني من تراكم الذمم على بعض المشتركين.



واكد أهمية تحصيل الذمم المترتبة لصالح النظام الكهربائي ومواجهة حالات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي. واضاف ان شركات التوزيع تعاني أيضا من صعوبة تأمين مواقع لمحطات التحويل الفرعية ما يستدعي حلولا تشريعية لتسهيل مهمة شركات التوزيع. وعرض مديرا شركة كهرباء محافظة اربد المهندس بشار التميمي وشركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم حمدان، التحديات التي تواجه عمل الشركتين واثر هذه التحديات على إيصال الخدمة للمشتركين.



وحضر اللقاء امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون وعضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عماد النجداوي ومدير الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة المهندس زياد السعايدة وعدد من المسؤولين في شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء.