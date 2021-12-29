الزمالك يدخل على الخط للتعاقد مع نجم الإسماعيلي





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب من إدارة ناديه الحصول على توقيع شكري نجيب مهاجم فريق الإسماعيلي نهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر، أن عقد شكري نجيب مع الإسماعيلي ينتهي بنهاية الموسم الجارى ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

وأشار المصدر، أن كارتيرون معجب بشكل كبير بمستوى شكري نجيب ومتحمس للتعاقد معه وطلب من الإدارة بشكل رسمي ضم اللاعب نهاية الموسم بعد نهاية فترة العقوبة الموقعة على النادي بإيقاف القيد لمدة فترتين.

وأوضح المصدر، أن كارتيرون علم بوجود مفاوضات من جانب إدارة الزمالك مع حسين فيصل لاعب سموحة، وهو ما أغضبه وتحدث مع المسئولين وأبلغهم بعدم حاجته لمجهودات اللاعب.

