وزارة التموين تتعاقد على 300 ألف طن قمح من 3 دول

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 300 ألف طن قمح فرنسي وأوكراني وروماني في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأوضحت الهيئة ،في بيان لها اليوم، أنه تم شراء 60 ألف طن قمح فرنسي و180 ألف طن قمح أوكراني و60 ألف طن قمح روماني للشحن في الفترة من 15 فبراير إلى 3 مارس المقبلين.

تجدر الاشارة إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد صرح في وقت سابق بأن الاحتياطى الاستراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 شهور. 

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