طليقة الفيشاوي.. ما لا تعرفه عن ندى الكامل

تصدرت ندى الكامل تريند محرك جوجل اليوم الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ في مصر، بعدما أعلنت انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي، وفيما يلي نقدم لكم معلومات عن ندى كامل طليقة الفيشاوي وتفاصيل انفصالهما.

تفاصيل انفصال ندى الكامل عن أحمد الفيشاوي

نشرت ندى الكامل، خلال خاصية القصص القصيرة المصورة ستوري، صورة لها، وعلقت عليها قائلة: "من امرأة قلبها هلك وانطفئ، أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري".

وأوضحت ندى الكامل، أنها لا ترغب في الخوض بأزمة انفصالها عن زوجها، مراعاة لمشاعر أطفالها وأسرتها، لافتة إلى أنها عاشت مع الفيشاوي أربعة أعوام، كانت خلالها نعم الزوجة والسند، وأعطت له كل ما تملك من حب وتضحية كي يشعر بالراحة، لكنها تعتقد الآن أن الأخير سعيد دونها وليس تعيسًا.

واختتمت طليقة الفيشاوي حديثها، متمنية لنفسها السعادة، كما أعربت عن علاقتها الطيبة بأحمد الفيشاوي، وأنها أعطاها كافة حقوقها الشرعية، وسوف تظل تحبه دائمًا كصديق، مدونة: "أتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

معلومات عن ندى الكامل

ونقدم لكم فيما يلي معلومات ع ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.