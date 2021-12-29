طليقة الفيشاوي.. ما لا تعرفه عن ندى الكامل

منوعات
ندى الكامل والفيشاوي
ندى الكامل والفيشاوي
Advertisements

تصدرت ندى الكامل تريند محرك جوجل اليوم الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ في مصر، بعدما أعلنت انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي، وفيما يلي نقدم لكم معلومات عن ندى كامل طليقة الفيشاوي وتفاصيل انفصالهما.

تفاصيل انفصال ندى الكامل عن أحمد الفيشاوي

نشرت ندى الكامل، خلال خاصية القصص القصيرة المصورة ستوري، صورة لها، وعلقت عليها قائلة: "من امرأة قلبها هلك وانطفئ، أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري".

وأوضحت ندى الكامل، أنها لا ترغب في الخوض بأزمة انفصالها عن زوجها، مراعاة لمشاعر أطفالها وأسرتها، لافتة إلى أنها عاشت مع الفيشاوي أربعة أعوام، كانت خلالها نعم الزوجة والسند، وأعطت له كل ما تملك من حب وتضحية كي يشعر بالراحة، لكنها تعتقد الآن أن الأخير سعيد دونها وليس تعيسًا.

واختتمت طليقة الفيشاوي حديثها، متمنية لنفسها السعادة، كما أعربت عن علاقتها الطيبة بأحمد الفيشاوي، وأنها أعطاها كافة حقوقها الشرعية، وسوف تظل تحبه دائمًا كصديق، مدونة: "أتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

معلومات عن ندى الكامل

ونقدم لكم فيما يلي معلومات ع ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.

  • من مواليد عام 1990، تبلغ من العمر 31 عامًا.
  • مثلت مصر في بطولة أوليمبياد 2012، كلاعبة نبالة.
  • تزوجت من أحمد الفيشاوي قبل 4 أعوام، وهي أم لثلاثة بنات.
  • تعمل كسيدة أعمال في مجال الأزياء.
ندى الكامل الفيشاوي ندى معلومات عن ندى الكامل أحمد الفيشاوي
ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

محافظة القاهرة تحسم الجدل بشأن تعطيل الدرسة غدًا

رغيف الـ5 قروش بين 3 سيناريوهات.. وزير التموين يكشف موعد رفع سعر الخبز

موسيماني يُعلنها ويرفض رحيل نجم الأهلي بأي شكل من الأشكال

حقيقة مفاوضات الزمالك مع طريد الأهلي

كل ما تريد معرفته عن موعد قرعة المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم في قارة إفريقيا

زميلة الموظف المنتحر بالتجمع الخامس تكشف السبب الحقيقي لانتحاره (فيديو)

نجم تشيلسي على أعتاب برشلونة في الصيف المقبل

حقيقة عودة نجم فيوتشر إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي