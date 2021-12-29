هيثم صافي يحذر مستخدمي مواقع التواصل من استخدام تطبيقات جمع البيانات

حذر هيثم صافي، خبير التسويق الإلكتروني، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، من التطبيقات والألعاب التي تطلب تسجيل بيانات، مؤكدا أن بعض التطبيقات تستغل بيانات المستخدمين بطريقة غير شرعية ويكون حسابه الشخصي معرض للاختراق والسرقة.

وأوضح "صافي" خلال مداخلة هاتفية مع القناة "الأولى"، أنه في حال منح الشخص إذنا للتطبيق بالوصول إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة به، أو بيانات الموقع، أو الصور أو أي شيء آخر، وقد يتم استخدام هذه البيانات بطريقة غير قانونية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من التطبيقات الشهيرة التي تستخدم على الهواتف المحمولة لسرقة معلومات مستخدمي هذه الهواتف بغرض بيعها للشركات التسويق المختلفة، حيث تساعدها تلك المعلومات في الاستهداف الصحيح للمستهلكين المتوافقين مع نوعية المنتجات التي يسوقون لها.

وناشد خبير التسويق الإلكتروني، بسرعة حذف هذه التطبيقات الضارة، لأن استخدامها يحمل نسبة كبيرة من الخطورة وتسمح بسهولة لأي هاكرز باختراق الهواتف، مشددا على أنه لا توجد حماية مضمونة في عالم التكنولوجيا المتطورة باستمرار.