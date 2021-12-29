"دانة غاز" تتسلم 39 مليون دولار دفعة جديدة من عملياتها في مصر

أعلنت، اليوم، شركة "دانة غاز" المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، استلامها دفعة نقدية بقيمة 39 مليون دولار /143 مليون درهم/ خلال شهر ديسمبر من الحكومة المصرية.

وقالت - في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية - إنه باستلامها هذه الدفعة ينخفض إجمالي المبالغ المستحقة في مصر إلى أقل من 30 مليون دولار /110 ملايين درهم/، وذلك عند أدنى مستوى منذ بدء عملياتها التشغيلية في مصر عام 2007، مشيرة إلى أن هذه الدفعة الجديدة تمثل استكمالا للدفعات النقدية التي استلمتها على امتداد العام الجاري، والذي شهدت خلاله تحسنا جذريا في مستوى تحصيل مستحقاتها.

وأوضحت - في بيانها - إن إجمالي المبالغ المستلمة في مصر خلال العام الجاري ارتفعت بنسبة 130 % لتصل إلى 184 مليون دولار /674 مليون درهم/ مقارنة بـ 80 مليون دولار في العام الماضي.

من جهته أعرب الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز عن سعادته لاستلام هذه الدفعة النقدية من الحكومة المصرية وبذلك تكون الدفعات المستحقة للشركة في مصر قد انخفضت لأدنى مستوياتها على الإطلاق.. مشيرا إلى أن هذه الدفعات تؤكد التزام الحكومة المصرية بتسوية المبالغ المستحقة للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.

وأضاف: " سيعزز تسارع وتيرة سداد الدفعات النقدية من جاذبية مصر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية والتي ستثمر بدورها عن دفع عجلة النمو الاقتصادي لجمهورية مصر كما أن استمرارية سدادها دفعاتنا النقدية المستحقة ستعزز للمضي قدما خططنا التوسعية في مصر".

واستثمرت دانة غاز ما يزيد على ملياري دولار منذ بدء عملياتها في مصر في عام2007، لتصبح الشركة خامس منتج للغاز في مصر بمعدل 29.200 برميل نفط مكافئ يوميا خلال الربع الثالث من العام الجاري.