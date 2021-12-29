إطلاق برنامج "دليل مبادئ الاستثمار" في أبوظبي

أطلقت أكاديمية أبوظبي الحكومية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي برنامج "دليل مبادئ الاستثمار" الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لموظفي حكومة أبوظبي لاكتساب المعرفة المالية والأخلاقيات والممارسات الاستثمارية.

ويستهدف البرنامج موظفي حكومة أبوظبي العاملين في المجال المالي، والذين تتراوح خبرتهم العملية بين سنة وخمس سنوات، ويتضمن البرنامج مزيجا من التعليم المباشر والتفاعلي والتعليم عن بعد، إلى جانب العمل الجماعي والمناقشة المفتوحة والدعم الإرشادي.

وقال سعادة محمد غياث القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية: "يسرنا إطلاق برنامج دليل مبادئ الاستثمار الذي يسعى إلى صقل خبرات ومهارات موظفي حكومة أبوظبي المتعلقة بقطاع الاستثمار ودعمهم بالمعرفة اللازمة لتعزيز فهمهم للقطاع واكتساب الممارسات الاستثمارية اللازمة لتمكينهم من النجاح في أداء أدوارهم الوظيفية".

وأضاف: "يأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار مساعي أكاديمية أبوظبي الحكومية الرامية إلى تطوير مهارات الكفاءات التخصصية الحكومية في إمارة أبوظبي من خلال تطوير البرامج التدريبية التي تعتمد أفضل الممارسات الدولية والمصممة لتواكب متطلبات وتطورات سوق العمل في الحاضر والمستقبل بما يتيح الفرصة لموظفي حكومة أبوظبي للمساهمة في دعم مسيرة التميز الحكومي في أبوظبي وتحقيق رؤية الإمارة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة".

من جانبه قال حمد صياح المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: "يسرنا تعزيز شراكتنا مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، والتي تأتي في إطار مساعينا المشتركة لتنمية مهارات الكفاءات الحكومية في الدولة".

وأضاف" يعمل هذا البرنامج المهم، والذي يعتمد على مناهج دراسية نوعية، على صقل مهارات الكفاءات المؤهلة في القطاع المالي وتعزيز عملية تطور قادة المستقبل لتمكينهم من المساهمة في تطوير الخطط التي من شأنها دعم مساعي إمارة أبوظبي الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة".

ويعمل البرنامج على تعزيز قدرة المشاركين لفهم الآليات الأساسية لقطاع الاستثمار ودوره الحيوي في العالم، واكتساب الأخلاقيات ومهارات التنظيم من خلال التعرف إلى أساسيات القطاع التي تركز على المتعاملين من خلال مراعاة عناصر الثقة والسمعة والقيمة العالية، إلى جانب التعرف على كيفية عمل الاقتصاد العالمي من خلال الصورة العامة والتفاصيل الدقيقة وانعكاس ذلك على أداء المؤسسات ماليًا. كما يعتبر البرنامج تمهيد للحصول على شهادة المحلل المالي المعتمد.

ويتيح البرنامج للمشاركين الفرصة لفهم الخيارات الأساسية للاستثمار، وهويتها وهدفها، وفهم كيفية مساهمة القطاع المالي في إتاحة الفرص للاستثمار، والتعرف على اللاعبين الرئيسين في القطاع ودورهم، بالإضافة إلى التعرف على الأسواق التي تتم فيها عمليات الاستثمار. وسيتمكن المشاركون أيضًا من تعزيز مهارات فهم المتعاملين واحتياجاتهم وظروفهم ودوافعهم بما يمكنهم من تقديم وإدارة الاستثمارات الأنسب لهم. كما يتيح البرنامج للمشاركين القدرة على فهم كيفية استخدام الأنظمة والضوابط في القطاع لضمان خدمة المتعاملين بأفضل الطرق.

ويحصل المشاركون الذين يتمكنون من استكمال مراحل البرنامج واجتياز الامتحان النهائي بنجاح من الحصول على شهادة معتمدة من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية أبوظبي الحكومية نجحت في إطلاق أكثر من 23 برنامجًا تدريبيا لتزويد موظفي حكومة أبوظبي بالمهارات والخبرات اللازمة لقيادة مسيرة حكومة أبوظبي نحو الخمسين عامًا المقبلة.