1.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 253 مبايعة بقيمة 511.08 مليون درهم منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 93.74 مليون درهم و234 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 417.34 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة الصفا الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 567.72 مليون درهم منها 11 رهونات أراضي بقيمة 151.2 مليون درهم و45 رهونات فلل وشقق بقيمة 416.53 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 230 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 113 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبة بقيمة 24.35 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثالثه بقيمة 9 مليون درهم وأخري في منطقة المركاض بقيمة 6 مليون درهم.