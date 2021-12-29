أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية تدفع البورصات الأوروبية للتراجع



أغلقت سوق الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الأربعاء وسط حذر بين المستثمرين حيال إصابات قياسية بفيروس كورونا وخسائر في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والسفر وسط تعاملات ضعيفة قبيل عطلة نهاية العام.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.1% مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا 1.1 بالمئة. وجاءت أسهم شركات الرعاية الصحية أيضا بين أكبر الخاسرين.

وسجلت معظم البورصات في أوروبا انخفاضات. وتراجع المؤشر داكس الألماني والمؤشر كاك 40 الفرنسي والمؤشر إيبيكس الإسباني ما بين 0.7% و0.2%.

لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني كان الصاعد الوحيد إذ أغلق مرتفعا 0.6 بالمئة بدعم من ارتفاع أسعار النفط وبينما استبعد المتعاملون إغلاقا عاما في البلاد قبل نهاية العام.

وسجلت الإصابات بكوفيد-19 حول العالم مستوى قياسيا مرتفعا على مدار الأيام السبعة الماضية، حسبما أظهرت بيانات من رويترز اليوم الأربعاء، مع خروج المتحور أوميكرون عن السيطرة.