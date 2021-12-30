أمريكا تدعو الصين وهونغ كونغ للتراجع عن إغلاق وسائل إعلامية

عربي ودولي
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
Advertisements

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كلا من الصين وهونج كونج إلى التراجع عن الخطوات التي اتخذتاها لغلق وسائل إعلامية وحبس إعلاميين، وفقًا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

 

يذكر أن هونج كونج أوقفت عدة إصدارات إعلامية، منها موقع  "ستاند نيوز" الإخباري الذي أعلن وقف خدمته، بعدما دهمت شرطة هونغ كونغ مكتبه حيث أوقفت سبعة موظفين حاليين وسابقين، في ضربة جديدة لحرية الإعلام في البلاد.

 

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنه "بإسكات وسائل الإعلام المستقلة، تقوض جمهورية الصين الشعبية والسلطات المحلية مصداقية هونغ كونغ وقدرتها على الاستمرار.

 

وشدد على أن حكومة واثقة من نفسها ولا تخاف الحقيقة تقوم باحتضان الصحافة الحرة.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

طليقة الموظف المنتحر: مكنش بيدفع نفقة ابنه

برشلونة يحسم صفقة شتوية جديدة

عاجل.. الإصابات تضرب 12 لاعبا في برشلونة قبل مواجهة مايوركا

حالة عدم الاستقرار بدأت.. تعرف على طقس اليوم الخميس

مصادر تكشف حقيقة القبض على المتهم بصفع سيدة أمام أطفالها بالوراق

العباسي: ما فعله عودة إهانة.. وسنتقدم بشكوى ضده لاتحاد الكرة

عاجل.. ثنائي الأهلي يرفض عرضًا من الإسماعيلي في يناير

محافظة القاهرة تحسم الجدل بشأن تعطيل الدرسة غدًا