أمريكا تدعو الصين وهونغ كونغ للتراجع عن إغلاق وسائل إعلامية

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كلا من الصين وهونج كونج إلى التراجع عن الخطوات التي اتخذتاها لغلق وسائل إعلامية وحبس إعلاميين، وفقًا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

يذكر أن هونج كونج أوقفت عدة إصدارات إعلامية، منها موقع "ستاند نيوز" الإخباري الذي أعلن وقف خدمته، بعدما دهمت شرطة هونغ كونغ مكتبه حيث أوقفت سبعة موظفين حاليين وسابقين، في ضربة جديدة لحرية الإعلام في البلاد.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنه "بإسكات وسائل الإعلام المستقلة، تقوض جمهورية الصين الشعبية والسلطات المحلية مصداقية هونغ كونغ وقدرتها على الاستمرار.

وشدد على أن حكومة واثقة من نفسها ولا تخاف الحقيقة تقوم باحتضان الصحافة الحرة.