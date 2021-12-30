حالة عدم الاستقرار بدأت.. تعرف على طقس اليوم الخميس

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أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، والتي تشهد بدء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتمتد هذه الحالة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

 

ويتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، إذ يعمل نشاط الرياح على اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط إلى ترتفع الأمواج لتصل إلى 4 أمتار.

 

ويقول خبراء الأرصاد إن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق «دمياط - بورسعيد - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بني سويف» على فترات متقطعة.

 

كما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث من 50:60% على مناطق من «السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية» على فترات متقطعة.

 

ويتوقع الخبراء أن تضطرب حالة البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين ونصف المتر إلى أربع أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

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