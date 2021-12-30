ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأم المثالية لعام 2022

تتلقى مديريات التضامن الاجتماعي طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2022، وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية، موعد غلق باب التقديم، والأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأم المثالية لعام 2022.

موعد غلق باب التقديم في مسابقة الأم المثالية لعام 2022

يستمر باب التقديم مفتوحا حتى 20 يناير المقبل على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ومن هنا، يمكن للرغبات في التقديم في مسابقة الأم المثالية 2021 أن يتقدموا بالأوراق المذكورة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأم المثالية لعام 2022

1ـ أن تتقدم المرشحة على لقب الأم المثالية بإقرار قانوني بأنها لا تمت بصلة لأي من العاملين بوزارة التضامن سواء حاليا أو سابقا.

2ـ تقوم المتقدمة على لقب الأم المثالية، بعمل بحث اجتماعي قصصي يظهر ظروف الحالة.

3- قيد عائلي للأسرة لمعرفة عدد الأبناء.

4- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمرشحة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأم المثالية لعام 2022

5- صورة من مؤهل الأم أو صورة من شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة.

6- صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة.

7- صورة شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومي لهم.

8- صورة من قسيمة الزواج أو صورة شهادة الوفاة للأرملة.

9- صورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأم المثالية لعام 2022

10- صورة من شهادة التأهيل للأم من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

11- عدد 2 صورة شخصية للمرشحة حديثة ملون.

12- يجب أن يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح للمرشحة.