رسائل تهنئة بمناسبة العام الجديد 2022.. أجمل عبارات التهاني برأس السنة الميلادية

لم يبقى سوى ساعات قليلة ونودع عام 2021، ويبدأ عام جديد داعين الله عز وجل أن يكون عاما مليئا بالسعادة والفرح تتحقق فيه الأمنيات وتستجاب فيه الدعوات.

ويبحث العديد من المواطنين في جميع بقاع العالم عن رسائل تهنئة بمناسبة العام الجديد 2022 وعن أجمل عبارات التهاني برأس السنة الميلادية للأهل والأصدقاء والأحباب.

لذا؛ تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، اجمل رسائل تهنئة بمناسبة العام الجديد 2022 وأجمل عبارات التهاني برأس السنة الميلادية

رسائل تهنئة بمناسبة العام الجديد 2022

1- بمناسبة قدوم العام الجديد، جيت لأهنئ أهل الجود والإحسان بعام ٢٠٢٢ يا أجمل من كل الناس.



2- باقة من الورود والعطور وزهور الياسمين أقدمها بس للحلوين وأقولهم كل سنة وأنتم مبسوطين.



3- الأمل له مكان في القلوب يتجدد مع بداية كل عام دون إذن أو رد بالرفض أو القبول، اللهم اجعلنا من المتفائلين المتمسكين بالأمل دائمًا.



4- مع انتهاء العام 2021، أتمنى أن تتلاشى معه كل المحن والصعاب، ويأتي العام الجديد ومعه سلاسل من الخير ووصال الأحباب.



5- أنت يا من تقرأ كلامي؛ العام الجديد على الأبواب، وأنا أول من يبارك للغالي ويحمل له تهاني؛ كل عام وأنت بخير وصحة يا من ذكرته وهو نسيني.

أجمل عبارات التهاني برأس السنة الميلادية



1- تتسابق الأيام وتعدي السنين؛ وأنتم مثل ما أنتم ثابتين بالقلب والروح ؛ كل عام وأنتم الحب الكبير؛ كل عام وأنتم أجمل ذكرياتي؛ كل عام وأنتم بخير.



2- سنة جديدة مليئة بالأفراح بعيدة عن خيبات الأمل، كل عام وأنتم أقرب إلى الله حتى يحفظ الله لي شباب سعادتي كي لاتهرم.



3- عام سعيد عليكم ونتمناها دائمًا سنة جديدة مليئة بالخير على الجميع، نتمناها أفضل من العام القديم.



4- أتمنى للجميع سنة جديدة مليئة بالأفراح والسعادة إن شاء الله. أتمنى في نهاية 2021 تنتهي معاها شجون الحياة وتكون سنة جديدة مليئة بهدايا الحياة.