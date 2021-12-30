اسعار "الذهب" في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس بعد خسائر 5 جنيه للجرام

استقرت اسعار الذهب في بداية تعاملات، اليوم الخميس، 12 ديسمبر 2021 بعد تراجعات شهدتها في تعاملات الامس اثر انخفاضات في سعر الذهب العالمي بقيمة 5 جنيه في الجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب “عيار 18” نحو 677.25 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب" عيار 21" نحو 790 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب “عيار 24” نحو 902.75 جنيهات.

سجل سعر "الجنيه الذهب" نحو 6320 جنيهات.

أسعار الذهب عالميًا:



تراجعت أسعار الذهب أمس في تداولات ضعيفة مع ارتفاع الدولار واستقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد انخفاضها في وقت سابق من الجلسة، لكن الأسعار ظلت فوق المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأونصة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1802.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1803 دولارات.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات وتؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 23.11 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.8 في المئة إلى 968.50 دولار.

ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1983.68 دولار للأوقية.