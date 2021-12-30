أخبار الطقس.. الأرصاد: رياح محملة بالرمال وطقس غير مستقر

يبحث العديد من المواطنين عن أخبار الطقس اليوم الخميس الموفق 30-12-2021، حيث يسود البلاد رياح محملة بالرمال وطقس غير مستقر.

أخبار الطقس.. طقس غير مستقر اليوم

وعن أخبار الطقس اليوم، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود البلاد اليوم الخميس حالة من عدم الاستقرار في لأحوال الجوية.

أخبار الطقس.. سبب عدم استقرار الأحوال الجوية اليوم

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المُذاع على قناة إكسترا نيوز، أكدت أن سبب عدم الستقرار يرجع إلى وجود منخفض متعمق في طبقات الجو العليا، على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، ويتزامن معه وجود منخفض على سطح البحر المتوسط.

أخبار الطقس.. رياح محملة بالرمال

وحذرت من وجود نشاط للرياح، تصاحبها الرمال والأتربة، حيث تكون سرعة الرياح تتراوح بين 40 و50 كيلومترا في الساعة.

أخبار الطقس.. طقس غير مستقر

وأشارت إلى أنه يوجد تكاثف للسُحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، مثل: مطروح، والإسكندرية، والسلوم، وشمال الدلتا، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، يصاحبها فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والرعدية على السواحل الشمالية، وقد يصاحبها سقوط الثلوج أيضًا.