مانشستر سيتي ينفرد بالصدارة.. ننشر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ننشر لكم في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوز مانشستر سيتي على برينتفورد بهدف دون رد في الدوري الانجليزي، في المباراة المثيرة أمس.

كما تعادل تشيلسي ضد برايتون بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ20 من عمر “البريميرليج”.

مانشستر سيتي ينفرد بالصدارة

وينفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بفارق 8 نقاط عن فريق تشيلسي، صاحب المركز الثاني.

وعن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي إليكم التالي:

1- مانشستر سيتي (50 نقطة)

2- تشيلسي (42 نقطة )

3- ليفربول (41 نقطة )

4- أرسنال (35)

5- وستهام (31)

6- توتنهام (30)

7- مان يوتايتد (28)

8- ولفرهمبتون (25)

9- ليستر سيتي (25)

10- بريتون (24)

11- كريستال بالاس (23)

12- أستون فيلا (22)

ويأتي يدز يونايتد برصيد 16 نقطة، أما واتفورد يأتي في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة، ويأتي بيرنلي في المركز الـ18 برصيد 11 نقطة، أما نيوكاسل فيكون في لمركز قبل الأخير، وونيورتش سيتي يأتي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.