قيامة عثمان الحلقة 77.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة



يبحث عشاق الدراما التركية في العالم العربي عن مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة77 الجديدة والقنوات الناقلة، ومن هنا ننشر لكم في السطور التالية مواعيد لرض والقنوات الناقلة، وأبطال مسلسل قيامة عثمان الحلقة 77.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 77 والجديدة

يُذاع مسلسل قيامة عثمان مساء كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة على قناة “ATV” باللغة التركية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 77 والجديدة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل التاريخي عددا من الأحداث المشوقة، حيث تٌذاع الحلقة 77 مترجمة على عدد من القنوات، منها “الفجر” الجزائرية.

القنوات الناقلة لـ مسلسل قيامة عثمان الحلقة 77

ويتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 77، الخميس من كل أسبوع على شاشتها في تمام الساعة العاشرة والنصف حسب توقيت القاهرة، وتعاد يوم الجمعة في تمام الرابعة عصرا، وتذيع قناة "اليرموكط الحلقة الجديدة من المسلسل على شاشتها في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وتعاد الساعة الثانية ظهر اليوم التالي.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

ويشارك في بطولة مسلسل قيمة عثمان الحلقة 77، مجموعة من نجوم الدراما التركية، من بينهم بوراك زجيفيت، ويلديز تشاغري، أوزجي توري، بوراك تشيليك، إركان أفجي وسرحات كيليش، من تأليف محمد بوزداغ وإخراج متين جوناي.