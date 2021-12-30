تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.. ملخص وأهداف المباراة

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بوابة الفجر
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ننشر لعشاق الكرة العالمية ملخص وأهدف تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، التي أقيمت أمس على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاءت نتيجة تشيلسي ضد برايتون بلتعادل الإيجابي هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء.

تشيلسي ضد برايتون.. ملخص وأهدف المباراة 

أحرز النجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدف تشيلسي، في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بعدما عرضية ماسون مونت وسكنت الكرة بطريقة رئعة في شباك برايتون.

وأصيب رييس جيمس وخرج في الدقيقة 27 ودخل بدلا منه الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل ويلباك هدف التعادل لفريق برايتون عن طريق ضربة رأسية رائعة سكنت شباك تشيلسي.
 

وبهذه النتيجة، جاء ترتيب تشيلسي بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، وتفوق على فريق ليفربول صاحب المركز لثالث برصيد 41 نقطة، فيما رفع برايتون رصيده للنقطة 24 بالمركز العاشر.

وعن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي إليكم التالي:

1- مانشستر سيتي (50 نقطة)

2- تشيلسي (42  نقطة )

3- ليفربول (41 نقطة )

4- أرسنال (35)

5- وستهام (31)

6- توتنهام (30)

7- مان يوتايتد (28)

8- ولفرهمبتون (25)

9- ليستر سيتي (25)

10- بريتون (24)

11- كريستال بالاس (23)

12- أستون فيلا (22)

 

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