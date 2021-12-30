لهذا السبب.. محمود الليثي يتصدر تريند "جوجل"

الفجر الفني
محمود الليثي
محمود الليثي
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تصدر الفنان محمود الليثي مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد إعلانه خبر وفاة زوج شقيقته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب محمود الليثي منشورًا قال فيه:"البقاء والدوام لله جوز اختي عاطف مسعود إنَّا لله وإنَّا اليه راجعون"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

 

والجدير بالذكر أن المطرب محمود الليثى طرح مؤخرًا أغنية "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو.

المطرب محمود الليثى محمود الليثى تريند جوجل أغنية رجولة برجولة
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