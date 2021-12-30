شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تتولي بناء المحطة لتوليد 1000 ميجاوات

الإمارات توقع اتفاق لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في "جورجيا"

الاقتصاد
جانب من توقيع الاتفاق
جانب من توقيع الاتفاق
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كشفت وكالة الأنباء الرسمية الاماراتية اليوم الخميس، عن اعتزام  شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في جورجيا.

 

وقالت الوكالة،إن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)  أبرمت اتفاق  مع صندوق تنمية الطاقة الجورجي لتمويل بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في جورجيا بطاقة انتاجية تصل إلى 100 ميجاوات كهرباء.

 

ووقع على الاتفاق كلا من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وجورجي شيكوفاني، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الطاقة الجورجي، على هامش فاعليات معرض اكسبو دبي 2022.

من جانبه أكد" الرمحي" على أن هذه الاتفاقية المهمة ستساهم في دعم المساعي الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة في جورجيا، وسيكون لها أثر إيجابي على جهود العمل المناخي.

 

وأشار إلى أن "مصدر"، وبصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة لديها مشاريع في نحو 40 دولة، تتطلع إلى التعاون مع صندوق تنمية الطاقة الجورجي وحكومة جورجيا من أجل استكشاف المزيد من الفرص في مجال الطاقة المتجددة وتسخير خبرتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد..

 

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