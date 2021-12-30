سعر الذهب اليوم الخميس 30-12-2021 في السوق المحلي

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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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يعتبر سعر الذهب اليوم الخميس الموافق الـ30 من ديسمبر 2021، من الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين، بشكل يومي حيث يتم البحث عنها إلى جانب العديد من الموضوعا الأخرى.

 

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الكرام سعر الذهب اليوم في السطور التالية:

 

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

 

سعر الذهب عيار 24

عيار 24 سجل 906 جنيهات.

 

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 سجل 793 جنيها.

 

سعر الذهب عيار 18

عيار 18 سجل 679 جنيها.

 

سعر الذهب والجنيه

 

وسجل الجنيه الذهب 6336 جنيها.

 

 

 

 

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