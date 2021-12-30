بعد تجديد عقده.. أرقام وبطولات علي معلول في 5 سنوات مع الأهلي (تقرير)

حسم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف تجديد الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، حيث أعلن مسئولي القلعة الحمراء تجديد عقد اللاعب بشكل رسمي حتى عام 2024.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” مقطع مصور للدولي التونسي علي معلول، معلنًا عن تمديد تعاقده لمدة موسمين إضافيين بجانب الموسم الجاري، ليبقى مع الفريق حتى 2024.

ماذا قدم علي معلول مع الأهلي في 5 سنوات؟

يُعد علي معلول من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، انضم لصفوف الأهلي في يوليو لعام 2016 قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي، وحقق اللاعب العديد من الأرقام المميزة وحصد الكثير من الألقاب والبطولات على مدار 5 سنوات قضاها مع الفريق.

خاض النجم التونسي 180 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات بواقع (114 في الدوري الممتاز - 49 في بطولات إفريقيا - 9 في كأس مصر - 2 في كأس العالم للأندية - 2 في البطولة العربية).

نجح “معلول” في تسجيل 35 هدفًا مع النادي الأهلي في جميع البطولات، وصنع 51 هدفًا، وحصل على 16 بطاقة صفراء.

حقق علي معلول 12 بطولة مع النادي الأهلي جاءت كالتالي: