سيول وأمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 31-12-2021

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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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حالة الطقس غدا، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليثوم الخميس الموافق الـ30 من ديسمبر 2021، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة ودرجات الحرارة في جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس المتوقعة غدا

 

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس غدا في البلاد عدم استقرار الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن عدم الاستقرار بدأ اليوم الخميس ويستمر حتى السبت المقبل.

 

حالة الطقس غدا

 

وأكدت الأرصاد زيادة فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد وشمال الصعيد، حيث تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

 

حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس غدا تشهد امتدادا للأمطار خلال فترات النهار من خفيفة إلى متوسطة إلى مناطق الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة.

 

حالة الطقس المتوقعة غدا وسقوط الأمطار

 

ولفتت الهيئة لى أن حالة الطقس غدا يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق من القاهرة تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة ليلا، ويزداد نشاط الرياح المصاحب للأمطار، بحيث تكون متوسطة إلى غزيرة، تصل لحد السيول على سيناء والبحر الأحمر.

 

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