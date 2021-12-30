رئيس حقوق الإنسان بالشيوخ: مركز تأهيل بدر تجسيد حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شارك النائب محمد عبد السلام هيبة عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، في افتتاح وزارة الداخلية لمركز الإصلاح والتأهيل بدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية.

وأكد “هيبة”، أن مركز الإصلاح والتأهيل - بدر يعد صرحًا كبيرًا، ويمثل ترسيخًا لمجتمع آمن، يتمتع بكامل حقوقه وحرياته، وتجسيدًا حقيقيًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سلسلة مؤسسات إصلاحية

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن هذا الصرح الكبير، ما هو إلا سلسلة من المؤسسات الإصلاحية، التي قامت الدولة بإنشائها وتطويرها، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بشكل يتيح لمن يؤدي العقوبة، استغلال هذا التوقيت في التدريب والتأهيل، بحيث يمضي فترة عقوبته في حياة كريمة مستقرة آمنة، تمكنه من إعادة الاندماج في المجتمع مرة أخرى بشكل سليم.

وأضاف، أن هذا المركز الإصلاحي والتأهيلي، الذي تم افتتاحه اليوم، يعتمد على برامج الإصلاح والتأهيل المتطورة، وفقًا لأحدث الدراسات، التي شارك فيها متخصصون من جميع الجهات المعنية، بالتعامل مع المحتجزين، وتأهيلهم بالشكل الذي يمكنهم من العودة مرة أخرى، والاندماج الإيجابي في المجتمع، عقب قضائهم مدة العقوبة.

دور حيوي لوزارة الداخلية

وأشاد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، بالدور الحيوي لوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في سعيها الدائم نحو الالتزام بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، داخل المؤسسات العقابية، والتي بدأت منذ أن صدر القرار الوزاري، بتعديل مُسمى قطاع السجون ليصبح قطاع الحماية المجتمعية، وتعديل مُسمى السجين ليصبح نزيل، ثم افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، والذي جاء تصميمه بأسلوب علمي دقيق وتكنولوجيا اُستخدم خلالها أحدث وسائل التقنية العالمية.

وتابع: “ما نشهده اليوم، يؤكد اطمئنانا الكامل، وجموع المواطنين على حرية وكرامة المواطن المصري، وأن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، إنما هي جهود مقدرة ويشهد عليها القاصي والداني.. ولعل ما يؤكد على ذلك، هو الحضور الكريم من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية، وهذا الجمع الكبير من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، الذين سيكونون شهودًا على ما نراه اليوم من جهود مضنية لرجال الشرطة الأوفياء، الذين أقسموا على التضحية لحماية الوطن، وبذل المزيد من الجهد، للحفاظ على كرامة المواطن المصري، في كل مكان وموقع”.